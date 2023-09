LVMH: Aktienkursziel von 970,53 EUR bietet ein Kurspotenzial von +30,52%.

Die LVMH-Aktie ist nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das aktuelle Kursziel liegt bei 970,53 EUR und könnte Investoren eine Rendite von +30,52% bringen.

• Am 19.09.2023 legte die LVMH-Aktie um +0,19% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,15

Der Aktienkurs der Luxusgütergesellschaft stieg am gestrigen Tag um +0,19%, was das gesamte Ergebnis der vergangenen Handelswoche auf +1,65% ansteigen lässt. Der Markt scheint daher in Bezug auf den zukünftigen Wert des Unternehmens relativ optimistisch zu sein.

Aktuell sind elf Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist und weitere 23 empfehlen einen Kauf. Fünf Experten haben eine neutrale Bewertung abgegeben.

Das “Guru-Rating” für LVMH hat sich nicht verändert und bleibt bei 4,15.

Insgesamt sind also immer noch rund +87 % der Analysten optimistisch gegenüber...