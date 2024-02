LVMH Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 48,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine deutliche Outperformance darstellt. Ebenfalls überzeugend ist die Dividendenrendite von 1,12 %, die über dem Branchendurchschnitt liegt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl in Bezug auf die 200-Tage-Linie als auch den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage eine positive Bewertung erhält.

Darüber hinaus weisen auch die Relative Strength Index (RSI) Werte auf eine positive Entwicklung hin. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass die Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie als überverkauft eingestuft wird, was wiederum ein gutes Signal für die Aktie darstellt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton in Bezug auf die Performance, Dividendenrendite, technische Analyse und Relative Strength Index.

