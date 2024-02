LVMH Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 48,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" lediglich eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton im Branchenvergleich um +48,96 Prozent outperformt hat. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, woran das Unternehmen mit einer Überperformance von 48,96 Prozent anknüpfen konnte. Aufgrund dieser starken Performance erhält die Aktie in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung gegenüber einer Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton geäußert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die analytische Seite zeigt jedoch, dass sowohl positive als auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis dieser Daten führt.

In der technischen Analyse schneidet die Aktie ebenfalls gut ab, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) höher liegt als der aktuelle Kurs. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt eine deutliche Abweichung nach oben, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton bei 37 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie führt.

