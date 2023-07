LVMH-Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 967,98 EUR

Die Aktie von LVMH wird derzeit von den Analysten als unterbewertet angesehen. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt 967,98 EUR und liegt somit +8,48% über dem aktuellen Kurs.

• Gestern legte die LVMH-Aktie um +1,71% zu

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” steht nun bei 4,15 nach vorherigen 4,15

• Von insgesamt 41 Analysten empfehlen aktuell 85.37%, darunter auch alle 12 stark kaufen-Analysten die LVMH-Aktie.

In den letzten fünf Handelstagen konnte sich die Aktie bereits um +7,39% steigern und zeigt damit eine positive Entwicklung. Die optimistische Stimmung am Markt spiegelt sich auch in der Einschätzung der Bankanalysten wider. Während 12 Experten ein “Starker Kauf”-Rating vergeben haben und weitere 23 ein “Kauf”-Rating sehen, bewerten sechs Experten das Unternehmen neutral mit einem “Halten”-Rating.

Das...