LVMH Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies ermöglicht es, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie liegt bei 59. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 71,31, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton eine Rendite von 48,96 Prozent, was mehr als 49 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 0 Prozent, wobei Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton mit 48,96 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton beträgt 37, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Aktie von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

