LVMH Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Meinung und der Buzz: Eine wichtige Einflussgröße bei der Beurteilung einer Aktie ist die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Bei der Analyse von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten erzielte Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton eine Performance von 48,96 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche haben im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent, was bedeutet, dass Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton im Branchenvergleich eine Outperformance von +48,96 Prozent erzielt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, aber Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton lag 48,96 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,78, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 29,07, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 764,13 EUR. Der letzte Schlusskurs (846,4 EUR) weicht somit um +10,77 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (753,77 EUR) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+12,29 Prozent Abweichung). Somit erhält die Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

