LVMH-Aktie: Totalschaden?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die LVMH-Aktie befindet sich in einer volatilen Phase. Die letzte Handelswoche endete mit einem Kurs von 660 EUR, was einen negativen Verlauf von -9,6% im Vergleich zur vorherigen Handelswoche darstellt. Im aktuellen Monatskontext zeigt die Aktie ein Minus von -8,1%. Bedenklich stimmen die fallenden Durchschnittswerte: Der 200-Tage-Durchschnitt ist fallend, was für langfristige Investoren oft ein Warnzeichen ist. Ebenso negativ sind der 100-Tage- und der 38-Tage-Durchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Bären aktuell das Börsenparkett dominieren.

Trend: Negative Dynamik

Langfristige Indikatoren: Besorgniserregend

Analystenmeinung: Kaufen, trotz Negativtrends

Finanzkennzahlen und Analystenschätzungen

Bei den prognostizierten Finanzkennzahlen für die Jahre 2023 und 2024 zeigt sich ein aufwärts gerichteter Trend. Für...