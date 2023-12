LVMH Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton war in den letzten zwei Wochen eher negativ, wurde jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen zunehmend positiver. Dies führte zu einer neutralen Einschätzung der Aktie. Die automatische Analyse der Anlegerkommunikation ergab gleiche Signale für positive und negative Bewertungen, was zu dieser neutralen Bewertung führte.

In Bezug auf die Dividende weist Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton eine Dividendenrendite von 1,12 % auf, was 1,12 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton liegt bei 37, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als neutral eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton eine beeindruckende Performance von 48,96 %, was im Vergleich zur Branche eine Outperformance von +48,96 % darstellt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie positiv bewertet.

