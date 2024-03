LVMH Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton: Aktienanalyse

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton liegt derzeit bei 37,16, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 1,12 %, was 1,12 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung rund um die Aktie wird durch Analysen aus Bankhäusern und das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage liegen über dem aktuellen Kurs, was auf eine positive Entwicklung hinweist.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für die Aktie von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton auf der Basis fundamentaler, sentimentaler und technischer Kriterien.