LVMH Aktie: Reagiert die Aktie?

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton: Bewertung und Analyse

Derzeit zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton einen Wert von 37,16, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen werden und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von 48,96 Prozent erzielt, was bei Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance um 48,96 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt hingegen 0 Prozent, was bedeutet, dass Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton aktuell um 48,96 Prozent über diesem Wert liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Darüber hinaus schüttet Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton eine Dividendenrendite von 1,12 % aus, was 1,12 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton in den Bereichen Fundamentaldaten, Branchenvergleich, Sentiment und Dividende verschiedene Bewertungen erhalten hat, was auf ein gemischtes Bild hindeutet.