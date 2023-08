LVMH-Aktie: Potenzial von fast 20%

Nach Meinung der Experten ist die LVMH-Aktie momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 976,65 EUR und somit um +19,51% über dem aktuellen Kurs.

• Am 14.08.2023 beträgt die Veränderungsrate -0,39%

• Das aktuelle Kurspotenzial beläuft sich auf fast 20%

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +85,37%

Mit einer negativen Entwicklung von -0,39% am gestrigen Tag stand LVMH zum Wochenende dennoch mit einem Plus von +1,24% da. Die Bankanalysten sehen langfristig ein großes Potenzial in der Aktie des Luxusgüterherstellers. Von insgesamt 41 Analysten geben zwölf ein starkes Kaufsignal und weitere dreiundzwanzig empfehlen ebenfalls einen Kauf.

Sechs Experten haben ihre Position neutral bestimmt und keine Empfehlung ausgesprochen.

Das “Guru-Rating” hat sich seit Kurzem auf einem konstant hohen Niveau von 4,15...