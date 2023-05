LVMH: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 961,86 EUR

Die LVMH-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 961,86 EUR, was einem Potenzial von +17,20% entspricht.

• Am 24.05.2023 sank die LVMH-Aktie um -1,62%

• Die Einschätzung des Guru-Ratings bleibt unverändert bei 4,15

• Derzeit empfehlen 85,37% der Analysten einen Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie deutlich an Wert und schloss gestern mit einem Minus von -1,62%. Insgesamt beträgt das Wochenminus damit -5,94%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend pessimistisch.

Dennoch sind sich die Bankanalysten einig: Das Kurspotenzial für Investoren liegt momentan bei +17,20%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Aktuell raten zwölf Analysten zum Kauf der LVMH-Aktien und weitere 23 sehen...