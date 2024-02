LVMH Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton ergibt sich für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage ein Wert von 38,18 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 768,22 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch einen Wert von 717,72 EUR, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton beträgt 37, was im Vergleich mit ähnlichen Unternehmen in der Branche als neutral bewertet wird. Auch das Anleger-Sentiment zeigt eine neutrale Einschätzung, obwohl in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, gab es auch negative Diskussionen, die zu einem insgesamt neutralen Signal führten.

