LVMH Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 48,96 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton liegt bei 32,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, beträgt 31,18 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton liegt bei 37, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als neutral eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton ist überwiegend negativ, wie aus Analysen sozialer Plattformen hervorgeht. Auch die Handelssignale deuten auf eine "Gut"-Bewertung hin, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.