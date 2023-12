LVMH Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Dividendenrendite für Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton beträgt derzeit 1,12 Prozent, was knapp unter dem Mittelwert (1,53) liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen zeigen ein deutliches Signal für positive Meinungen über Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt wurden sieben Handelssignale ermittelt, davon waren sechs positiv und eines negativ. Aus Sicht unserer Redaktion ist das Unternehmen daher als "Gut" einzustufen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton liegt mit 37,16 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton liegt der RSI7 bei 17,94 Punkten, was auf eine Überverkaufsituation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,72, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Abschnitt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ist die Aktie von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton aus Anlegerperspektive als "Gut" einzustufen.

