LVMH Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bietet Anlegern eine Dividendenrendite von 1,12 Prozent, was 1,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser Wert erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird durch das Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs bestimmt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt derzeit 37. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bei 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionen in sozialen Medien rund um die Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie waren in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Stimmungsbild zugunsten von positiven Themen verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Laut automatischer Analyse der Kommunikation standen vor allem "Gut" Signale im Vordergrund.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit -7,16 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal auf. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen ein "Neutral"-Signal. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

