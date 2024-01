LVMH Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton wurden verstärkt diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Schlecht". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen überwiegenden Trend zu Kaufsignalen. Es wurden 6 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) identifiziert, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf Dividenden zahlt Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 1,12 Prozentpunkte (1,12 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser signifikanten Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton liegt bei 37, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt (ca. 0 Prozent). Fundamentale Kriterien zeigen, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist, und daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten erzielte Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton eine Performance von 48,96 Prozent, was eine Outperformance von +48,96 Prozent im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche darstellt, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent hatte. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, liegt Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton mit 48,96 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

