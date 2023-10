LVMH-Aktie: Geht Luxus nicht mehr?

Für die LMVH-Aktie (WKN: 853292) geht es am Mittwochmorgen um rund -2,5% bergab. Damit setzt das Papier des französischen Luxusgüterkonzerns seinen Abwärtstrend der letzten drei Monate fort. Inzwischen hat die LVMH-Aktie alle Kursgewinne der ersten Monate des Jahres vollständig abgegeben und notiert auf dem Niveau zum Jahresbeginn. Was drückt auf den Kurs des in den letzten Jahren so erfolgreichen Luxuskonzerns?