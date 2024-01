LVMH Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders die negativen Themen über das Unternehmen Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton waren in den Gesprächen der Anleger in den letzten Tagen präsent. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen, nämlich 6 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigte die Aktie von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert für Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erzielte Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +48,96 Prozent. Dies stellt eine beträchtliche Überperformance im Branchenvergleich dar. Auch im Bereich des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton mit 48,96 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton liegt bei 37, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche als durchschnittlich bewertet wird. Aus fundamentaler Sicht erhält Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton daher eine "Neutral"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre LVMH-Analyse vom 13.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich LVMH jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen LVMH-Analyse.

LVMH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...