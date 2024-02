LVMH Aktie: Bestätigung für den Knaller!

In der Internet-Kommunikation gibt es starke positive oder negative Ausschläge, die mit Hilfe von Analysen präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf diese Aktie, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton beträgt 1,12 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 1,53 Prozent für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten.

In den letzten 12 Monaten erzielte Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton eine Performance von 48,96 Prozent, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +48,96 Prozent bedeutet. Sowohl im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche als auch zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,16 zeigt, dass Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet.

