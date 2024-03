LVMH Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton bei 829,1 EUR liegt, was einer Entfernung von +8,48 Prozent vom GD200 (764,27 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 757,34 EUR, was einem Abstand von +9,48 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu der Aktie veröffentlicht, was auf ein insgesamt "Gut"-Signal hindeutet. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dennoch zeigen weiterführende Studien, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" übertrifft die Rendite von Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton mit 48,96 Prozent die durchschnittliche Rendite um mehr als 49 Prozent. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite mit 48,96 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

