LVMH Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Für Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton beträgt das aktuelle KGV 37, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" als neutral eingestuft wird.

Die Stimmung rund um die Aktien von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton wird sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie derzeit -6,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -14,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war von positiven Themen an fünf Tagen und von negativen Themen an neun Tagen geprägt. Die statistischen Auswertungen der historischen Daten zeigen jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

