LVMH-Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von +18,44%

Am gestrigen Handelstag konnte die LVMH-Aktie eine positive Entwicklung von +2,18% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Wert sogar um insgesamt +1,05%. Die Stimmung am Markt ist demnach relativ optimistisch.

Die Bankanalysten sind sich einig und setzen das mittelfristige Kursziel bei 976,65 EUR an. Das ermöglicht aktuell ein Kurspotenzial in Höhe von +18,44%. Von den 41 befragten Experten haben 12 ein starkes Kaufsignal und 23 empfehlen die Aktie als Kauf. Nur sechs bewerten sie neutral.

Das Guru-Rating wurde auf einen Wert von 4,15 erhöht und bestätigt somit ebenfalls das Potenzial der LVMH-Aktie.