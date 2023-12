LVMH Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird häufig verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton liegt bei 18,27, was als "Gut" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen, auch bekannt als RSI25, beläuft sich der RSI auf 42,02, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton bei 37. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine auffälligen positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton diskutiert wurde. Allerdings gab es in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale vorhanden waren, wodurch insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erreicht wird.

