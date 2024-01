LVMH Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch der der letzten 200 Tage führen zu einer Einschätzung von "Neutral". Der Aktienkurs von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton liegt aktuell bei 723 EUR, was einer Distanz von +2,02 Prozent zum GD50 und -8,1 Prozent zum GD200 entspricht.

Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton in den letzten 12 Monaten eine Performance von 48,96 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten. Dies stellt eine Outperformance von +48,96 Prozent dar. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 0 Prozent, wobei Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton eine Überperformance von 48,96 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft, da das aktuelle KGV 37 beträgt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein KGV von 0 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

