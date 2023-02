LUNAJETS - LUNAGROUP CHARTER MELDET REKORDZAHLEN FÜR 2022

Genf (ots/PRNewswire) -Die Luna Aviation Group, das führende europäische Luftfahrt-Charterunternehmen, stellt ein Markt-Update über seine Leistung im Jahr 2022 bereit, das ein enormes Wachstum seiner Marke LunaJets (https://www.lunajets.com/en) und der von LunaGroup Charter (https://www.lunagroupcharter.com/en-gb/) durch eine noch nie da gewesene Nachfrage von bestehenden und neuen Kunden sowie zusätzlichen Büros widerspiegelt.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/9143951-lunajets-lunagroup-charter-report-record-breaking-numbers-2022/Die Gruppe verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum in ihren verschiedenen Geschäftsbereichen mit einem Umsatzanstieg von über 45 % gegenüber 2021. Trotz negativer Aktienmarktrenditen, stetig steigender Inflation und des russisch-ukrainischen Konflikts erzielte die Gruppe im Berichtsjahr einen Rekordumsatz.Wachstum 2022Nach einem Rekordjahr 2021 überschritt LunaJets, die Privatjet-Charterabteilung der Luna Aviation Group, im Jahr 2022 zum ersten Mal in seiner Geschichte 150 Mio.* US-Dollar Jahresumsatz, was einer Steigerung von 40% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zahl der organisierten Flüge belief sich auf über 12.000* Flugbewegungen, was einer Quote von mehr als einem Start pro Stunde weltweit entspricht. Das Unternehmen begrüßte mehr als 1.250 neue Kunden.Im zweiten Jahr seines Bestehens hat LunaGroup Charter, die kommerzielle Charterabteilung der Luna Aviation Group, den Jahresumsatz von 15 Mio. US-Dollar* überschritten und die Zahl der organisierten Flüge um 290 % gesteigert. „In Anbetracht der Situation nach der Pandemie, insbesondere der Unsicherheit bezüglich der Ausrichtung internationaler Veranstaltungen und eines schwachen Jahresbeginns freuen wir uns über diese Zahlen und unseren wachsenden Marktanteil. Unsere weltweiten Aktivitäten haben uns ein viertes Quartal mit Rekordwerten ermöglicht", erklärt Rémi Aubin, Vertriebsleiter von LunaGroup Charter.Prognose für 2023 Nach der Eröffnung neuer Büros in London, Paris, Riga und Monaco in den letzten zwei Jahren wird die Luna Aviation Group mit neuen Büros in Zürich und Madrid auch 2023 weiter expandieren.Anfang dieses Monats eröffnete die Gruppe offiziell ihre Niederlassung in Dubai im Herzen des prestigeträchtigen Dubai International Financial Center (DIFC) als Teil der fortgesetzten weltweiten Expansion und ihres Engagements in der Region des Mittleren Osten.„Ich freue mich sehr über die Eröffnung unseres neuen Büros in Dubai. Wir haben im Jahr 2022 ein immenses Wachstum erlebt, und das ist unsere erste Expansion nach außerhalb Europas. Sie verkörpert unser kontinuierliches Engagement dafür, LunaJets als echten Weltmarktführer zu positionieren und unserem wachsenden Kundenstamm in der Region näherzukommen. Das Team wird am Hauptsitz in Genf geschult, um überall auf der Welt den gleichen hervorragenden Service zu anbieten", sagt Geschäftsführer der Luna Aviation Group, Alain Leboursier.„Unsere Geschäftsbereiche Privatjets und Kommerz sind makroökonomischen Faktoren, politischen Risiken und Schwankungen stark ausgesetzt, aber wir sind zuversichtlich, dass wir einen erheblichen Wettbewerbsvorteil behalten und unseren Marktanteil weiter ausbauen können. Die Gruppe war noch nie so stark und kaufmännisch raffiniert, um die Veränderungen und Herausforderungen des Marktes anzunehmen", fügte er hinzu.*ungeprüfte ZahlenÜBER LUNAJETSLunaJets (https://www.lunajets.com/en) ist ein weltweit führender Anbieter von Privatjet-Charterlösungen mit Sitz in Genf und Büros in London, Paris, Monaco, Riga und Dubai. Mit einem Team von mehr als 70 Experten bietet LunaJets auf der Grundlage seiner firmeneigenen Technologien eine unabhängige Beratung für die Buchung jedes Privatjets überall auf der Welt und rund um die Uhr. Es bietet den flexibelsten Service auf dem Markt für alle Arten von Flügen. Im Jahr 2015 war LunaJets der erste Charterbroker, der die ARG/US-Zertifizierung außerhalb der USA erhielt. Eine Bescheinigung, die bis heute gilt. Das Unternehmen wurde 2007 von Eymeric Segard, dem derzeitigen Vorstandsvorsitzenden, gegründet.ÜBER LUNAGROUP CHARTER LunaGroup Charter (https://www.lunagroupcharter.com/en-gb/) ist Teil der Luna Aviation Group, einem weltweit führenden Anbieter von Privatjet-Charterlösungen mit Sitz in Genf und Büros in London, Paris, Monaco, Riga und Dubai. Mit ihrem Zugang zu Tausenden von Flugzeugen bietet die Group-Charter-Abteilung Charterlösungen mit Geschäftsflugzeugen für jegliche Reisepläne auf der ganzen Welt. Das Group-Charter-Team erfüllt Ihre Flugwünsche und bringt Ihre Leute zusammen. Sportveranstaltungen, Firmenpräsentationen, Produkteinführungen, Seminare oder Besatzungsrotationen – als globale, unabhängige Gruppe können wir alle Ihre Charteranforderungen mit unserer umfassenden fachlichen Kompetenz erfüllen.press@lunajets.comKontakt:Marketing Department+41 22 782 12 12press@lunajets.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2006580/LunaJets_SA.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2006567/LunaJets_SA.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2006569/Luna_Aviation_Group_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lunajets--lunagroup-charter-meldet-rekordzahlen-fur-2022-301755315.htmlOriginal-Content von: LunaJets, übermittelt durch news aktuell