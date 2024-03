LUKOIL Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Lukoil Pjsc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6664,33 RUB verzeichnet, was einem Abweichungsgrad von +9,58 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnittsschlusskurs bei 7175,55 RUB, was einer Abweichung von +1,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche konnte die Lukoil Pjsc-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +53,96 Prozent verzeichnen, während der "Energie"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielte. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält die Lukoil Pjsc-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Lukoil Pjsc-Aktie charttechnisch ein "Gut"-Rating, während sie im Branchenvergleich und im Anleger-Sentiment als "Gut" bzw. "Schlecht" bewertet wird.