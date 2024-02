LUKOIL Aktie: Der Knaller!

Der Aktienkurs von Lukoil Pjsc hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 53,96 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielt haben, bedeutet dies eine Outperformance von +53,96 Prozent für Lukoil Pjsc. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent verzeichnete, konnte Lukoil Pjsc mit einer Überperformance von 53,96 Prozent glänzen. Diese starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lukoil Pjsc zeigt einen Wert von 58,22, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 34, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lukoil Pjsc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 6427,31 RUB liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7188 RUB liegt, was einem Unterschied von +11,84 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Analyse mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 6943,21 RUB, was einem Unterschied von +3,53 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Lukoil Pjsc-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen über Lukoil Pjsc in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen und Themen über das Unternehmen überwogen haben. Basierend auf diesen Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Lukoil Pjsc bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.