LUKOIL Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die technische Analyse der Lukoil Pjsc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 6347,12 RUB liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 7238,5 RUB erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz von +14,04 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6934,43 RUB, was einer Distanz von +4,38 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Lukoil Pjsc zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist demnach im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Lukoil Pjsc unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Lukoil Pjsc von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Da in den letzten Tagen jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lukoil Pjsc bei 10,93, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 0 auf. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.