LTS Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Lts Inc-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet wird, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 3253,31 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2855 JPY liegt, was einem Unterschied von -12,24 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3149,62 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Lts Inc-Aktie somit als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lts Inc-Aktie zeigt einen Wert von 44 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (69,82) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lts Inc.

Die Anleger-Stimmung bei Lts Inc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Dadurch wird die Einschätzung zur Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation haben sich für Lts Inc in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet wird.