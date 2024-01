LTC Properties Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für LTC Properties Inc wird der 7-Tage-RSI mit 21,3 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,42, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Anleger-Stimmung für LTC Properties Inc ist insgesamt positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. Die Analysten haben die Aktie ebenfalls positiv bewertet, mit 3 Kaufempfehlungen, 3 Neutral-Einstufungen und keinem negativen Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,4 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 7,44 Prozent steigen könnte. Die technische Analyse zeigt, dass LTC Properties Inc sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt als neutral eingestuft wird.

