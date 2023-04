LTC Properties Aktie: Einschätzungen und Meinungen der Analysten im Überblick

In den vergangenen 90 Tagen haben insgesamt 8 Analysten ihre Meinung zur LTC Properties-Aktie kundgetan. Davon fielen jedoch lediglich 0 Bewertungen positiv und 2 negativ aus, während sich die restlichen sechs Urteile in der Mitte trafen.

Auch im zurückliegenden Monat ergab sich ein ähnliches Bild, da nur wenige neue Empfehlungen hinzukamen. Dieser Trend deutet darauf hin, dass LTC Properties kurzfristig von institutioneller Seite betrachtet ebenfalls neutral bewertet wird.

Die von den Analysten durchgeführten Analysen zeigen ein durchschnittliches Kursziel von 38 USD, was einem Aufwärtspotenzial von rund 26,67 Prozent entspricht. Wenn man den letzten Schlusskurs von 30,90 USD zugrunde legt, spiegelt sich darin eine Kaufempfehlung wider.

Warum die Aktie von LTC Properties der Konkurrenz überlegen ist

Die LTC Properties Aktie...