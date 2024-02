LS Telcom Aktie: Es geht auch anders!

Die Anlegerstimmung für Ls Telcom ist laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, ohne dass positive Aspekte wahrgenommen wurden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Ls Telcom im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 0 % aus, was 23,85 Prozentpunkte weniger ist als die üblichen 23,85 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Stimmung und die Diskussion über Ls Telcom haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Ls Telcom-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält Ls Telcom basierend auf der Analyse der Anlegerstimmung, Dividendenrendite, Sentiment und Buzz sowie des Relative Strength Index insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung und "Neutral"-Ratings in den anderen Kategorien.