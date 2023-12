LS Starrett Aktie: So nicht zu erwarten!

Die technische Analyse der Ls Starrett-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,68 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,76 USD weicht somit um -8,61 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 10,17 USD, was eine Abweichung von -4,03 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Zusammenfassend erhält die Ls Starrett-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Ls Starrett-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 17,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Maschinen" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 17 Prozent besitzt, wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet gilt die Aktie von Ls Starrett als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,28 insgesamt 89 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 30,5 im Segment "Maschinen". Somit erhält die Aktie aus fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Ls Starrett in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung, dass die Ls Starrett-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet wird.