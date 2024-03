LS Starrett Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Ls Starrett Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 15,74 USD gehandelt, was einer Abweichung von +29,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch ebenfalls eine positive Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei +42,06 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf die Ls Starrett Aktie, was ebenfalls zu einer positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ls Starrett liegt bei 4,16, was als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was als neutral betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ls Starrett Aktie bei 4,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 33,51 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.