LS Starrett Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Dividendenrendite von Ls Starrett beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittel von 0,35 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Maschinen) wird die Aktie als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,28 im Vergleich zum Branchen-KGV von 30,64, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Änderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den sozialen Medien gibt es derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation über Ls Starrett, obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

LS Starrett kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich LS Starrett jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen LS Starrett-Analyse.

LS Starrett: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...