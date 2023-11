LSI Industries Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lsi Industries beträgt derzeit 14,07, was 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 29 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lsi Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,65 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,83 USD weicht somit um -6,01 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,63 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -12,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Lsi Industries eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen positive und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen, während in den letzten ein bis zwei Tagen besonders positive Themen im Fokus standen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der Lsi Industries bei 45,68 liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 64,18 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.