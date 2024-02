LSI Industries Aktie: Es gibt was neues!

Der Aktienkurs von Lsi Industries zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 3,44 Prozent, was mehr als 241 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 407,24 Prozent, wobei Lsi Industries mit 403,8 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lsi Industries liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,02 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 53 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 32 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird sie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lsi Industries liegt bei 37,26, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 49 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

In technischer Hinsicht wird die Lsi Industries auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 13,66 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 14,18 USD um +3,81 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 13,83 USD zeigt eine Abweichung von +2,53 Prozent und entspricht somit einem "Neutral"-Wert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral" in dieser Kategorie.