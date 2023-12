LSB Industries Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet Kursbewegungen im Zeitverlauf. Der 7-Tage-RSI für Lsb Industries liegt derzeit bei 53,17 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,86, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Analysten bewerten die Lsb Industries-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 17,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 89,76 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu erkennen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Lsb Industries liegt bei 9,73 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,9 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,82 Prozent erzielt, was 84,37 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 52,54 Prozent, und Lsb Industries liegt 84,37 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.