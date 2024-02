LSB Industries Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Lsb Industries-Aktie verzeichnet derzeit einen Kurs von 7,36 USD, was einer Entfernung von -21,79 Prozent vom GD200 (9,41 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung interpretiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 8,35 USD auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -11,86 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Lsb Industries derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 8357,92 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Langfristig betrachtet wird die Lsb Industries-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft, mit einem Kursziel von 16 USD, was einer potenziellen Performance von 117,39 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion das Rating "Gut" basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Lsb Industries im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -36,4 Prozent verzeichnet, was mehr als 833 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit 833,14 Prozent deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

LSB Industries kaufen, halten oder verkaufen?

