LSB Industries Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs von Lsb Industries verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,09 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 84,7 Prozent darstellt, da der Durchschnitt in diesem Sektor bei 55,61 Prozent liegt. Ebenso liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" bei 55,61 Prozent, was bedeutet, dass Lsb Industries aktuell 84,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt.

Bei der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Lsb Industries als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,02 insgesamt 93 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der bei 95,69 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie von Lsb Industries auf langfristiger Basis von insgesamt 18 Analysten überwiegend positiv bewertet wird. Von den vorliegenden Bewertungen waren 3 Gut und keine Schlecht oder Neutral. Obwohl aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, wird im Durchschnitt ein Kursziel von 17,67 USD erwartet, was einer Erwartung von 111,58 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Lsb Industries mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8342,36 %) deutlich niedriger. Die Differenz beträgt 8342,36 Prozentpunkte, was zu der aktuellen Einstufung "Schlecht" führt.