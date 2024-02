LSB Industries Aktie: Ist das noch wichtig?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Lsb Industries eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive Tage und nur einen negativen Tag, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Lsb Industries daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Lsb Industries mit einer Rendite von -36,4 Prozent deutlich darunter, nämlich um mehr als 835 Prozent. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 798,32 Prozent, wobei Lsb Industries mit 834,72 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse der Lsb Industries-Aktie ergibt sich eine Abweichung von -14,94 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -5,31 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lsb Industries-Aktie liegt bei 31, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 50,63 weder überkauft noch -verkauft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lsb Industries.