LQwD FinTech Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den letzten Tagen zeigt sich in den Diskussionen in den sozialen Medien eine insgesamt positive Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Lqwd. Von insgesamt zehn Tagen waren neun Tage positiv und nur ein Tag negativ eingestellt. An vier Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten ein bis zwei Tage wurden überwiegend positiv aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Lqwd daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion, was die Anlegerstimmung betrifft.

In Bezug auf die Dividende fällt die Dividendenrendite des Unternehmens mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau um 17,93 Prozentpunkte niedriger aus. Dies bedeutet, dass Anleger, die derzeit in Lqwd investieren, einen geringeren Ertrag erzielen. Aus diesem Grund ergibt sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Ein weiterer Indikator, der berücksichtigt werden kann, ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lqwd-Aktie liegt bei 40, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 46,94 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lqwd.

Abschließend kann der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), betrachtet werden. Lqwd weist ein KGV von 4,51 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel "Metalle und Bergbau" deutlich günstiger ist. Das Branchen-KGV liegt bei 39,39, was einem Abstand von 89 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.