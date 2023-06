LPL Financial Holdings Inc Aktie: Was war das denn?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Lpl Financial Holdings Inc, die im Segment "Investment Banking & Brokerage" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.06.2023, 19:03 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 211.42 USD.

Die Aussichten für Lpl Financial Holdings Inc haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Für Lpl Financial Holdings Inc liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lpl Financial Holdings Inc vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 252,33 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (208,24 USD) könnte die Aktie damit um 21,17 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Lpl Financial Holdings Inc-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Lpl Financial Holdings Inc anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 32,23 Punkten, was bedeutet, dass die Lpl Financial Holdings Inc-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Lpl Financial Holdings Inc weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41,43), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Damit erhält Lpl Financial Holdings Inc eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Lpl Financial Holdings Inc in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Lpl Financial Holdings Inc wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.