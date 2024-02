LPL Financial Holdings Inc Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz der Lpl Financial Neutralings Inc-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Dies geht aus der Analyse von Sentiment und Buzz hervor.

Von den insgesamt 6 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Aktie von Lpl Financial Neutralings Inc wurden 2 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor.

Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 251,67 USD, was einen Rückgang um 6,07 Prozent vom letzten Schlusskurs (267,93 USD) bedeutet. Daher wird die Empfehlung auf Basis dieser Ziele als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das für Lpl Financial Neutralings Inc derzeit bei 17,38 liegt. Dies ist im Vergleich zum Branchenmittel im Bereich "Kapitalmärkte" deutlich günstiger und daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Lpl Financial Neutralings Inc-Aktie mit 3,66 Prozent um mehr als 1 Prozent darunter. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 9,52 Prozent, wobei die Aktie mit 5,86 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.