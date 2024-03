LPKF – ewiger Enttäuscher auf dem Weg der Besserung? 15 Mio EUR Auftrag ist doch schon mal ein guter Anfang.

Mittlerweile hört es sich zumindest geerdeter an, was der LPKF CFO „dem Kapitalmarkt“ mitzuteilen hatte.

Zuletzt auf dem Hamburger HIT gab es einen Blick auf LPKF und die Zukunft: Unprätentiös wurden die derzeit umsatz- und gewinnbestimmenden Geschäftsfelder aufgeführt – erstmals mit der Ansage, sich zukünftig auf die Profitabilität der einzelnen Tätigkeitsfelder zu konzentrieren. In der Realität angekommen – und in einem realistischen Blick auf die beiden Hoffnungsträger LIDE und ARRALYZE nahm der CFO direkt die Hoffnung, dass nun nächstes Jahr direkt die Umsätze in diesen neuen Felder explodieren würden. Konkret zum Stand ARRALYZE konnte er den Beginn der Marketingkampagne für den CellShepherdaufführen – Zielgruppe Institute und Universitäten, keine Massenhersteller, die auch ganz andere Produkte benötigen. Immerhin der Anfang eienr Guerillia-Taktik über die Forschunsginstitute zur Industrie.

Marathonlauf für ARRALYZE erst gestartet – bilanzrelevante Erfolge vorstellbar, aber erst in Jahren. Immerhin.

Der CellShepherd ist das erste Produkt aus der Biotechnologieproduktlinie (ARRALYZE) und wurde jetzt offiziell in den Markt eingeführt. Im August 2023 ist LPKF mit einem Teil des ARRALYZE-Teams in die Co-Working Spaces der BioLabs-Gruppe an der Tufts University in Boston, USA, eingezogen. Und genauso gilt es für die LIDE Technologie – positive Signale, viele Überlegungen gerade auch bei Intel, wie zuletzt in der Presse, aber hier reden wir von Perspektiven in Jahren – und grossindustriell wahrscheinlich erst ab 2025 oder noch später. Trotzdem gibt es Fortschritte:

Auch im Produktbereich LIDE (Laser Induced Deep Etching) blickt LPKF positiv nach vorn. Im September 2023 habe sich ein weltweit führender Halbleiterhersteller(Intel) öffentlich für die künftige Verwendung von Glassubstraten ausgesprochen und damit entsprechende Aktivitäten in der gesamten Industrie beschleunigt. Aus Sicht von LPKF sei die LIDE-Technologie ein wichtiger Baustein für den geplanten Einsatz von Glas in Hochleistungschips. Da LIDE in anderen Anwendungsfeldern bereits in der Volumenproduktion eingesetzt werde, sieht sich LPKF hier sowohl technologisch als auch operativ gut positioniert.

Bis dahin eher kleinere Brötchen bei LPKF, die sich nur auf Märkte konzentrieren, wo man seine technologische Führerschaft ausspielen könne: Marge vor Umsatz. Hört sich geerdet an, mit einer gehörigen Technologiephantasie. Aber die Nagelprobe steht an, wenn ARRALYZE und LIDE beginnen die angestrebten Umsatzvolumina zu realisieren. Positiv der heutige Auftrag, wichtig die Zahlen diese Woche, ob man die Prognose erreichen konnte.