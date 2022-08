LPKF Laser Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

Für die Aktie Lpkf Laser & Electronics stehen per 05.08.2022, 20:05 Uhr 10.07 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Lpkf Laser & Electronics zählt zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Lpkf Laser & Electronics auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Lpkf Laser & Electronics weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Elektronische Geräte und Komponenten") von 16,2 %. Mit einer Differenz von lediglich 15,4 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Lpkf Laser & Electronics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Lpkf Laser & Electronics mit einer Rendite von -48,14 Prozent mehr als 74 Prozent darunter. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,76 Prozent. Auch hier liegt Lpkf Laser & Electronics mit 64,9 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.