LPKF Laser Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Lpkf Laser & Electronics hat in Bezug auf die Dividende und den Aktienkurs derzeit eine negative Differenz von -3,05 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten hinsichtlich der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage bei Lpkf Laser & Electronics festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

Der Aktienkurs von Lpkf Laser & Electronics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,42 Prozent erzielt, was 31,74 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie sogar um 19,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet ist Lpkf Laser & Electronics aus unserer Sicht unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,46 im Vergleich zum Branchen-KGV von 75,35, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.