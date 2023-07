LPKF Laser Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

Für die Aktie Lpkf Laser & Electronics aus dem Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 10.07.2023, 19:27 Uhr, ein Kurs von 8.12 EUR geführt.

Die Aussichten für Lpkf Laser & Electronics haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Die Aktie von Lpkf Laser & Electronics gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 40,46 insgesamt 33 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten", der 60,14 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Lpkf Laser & Electronics aktuell 0,8. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,39 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Lpkf Laser & Electronics bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lpkf Laser & Electronics. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.