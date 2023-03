LPKF Laser Aktie: Kontroverse Meinungen spalten sich

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

In den letzten drei Monaten haben Analysten eine “Gut”-Einschätzung auf LPKF Laser gegeben, mit 4 Buy-, 2 Neutral- und keinen schlechten Bewertungen. Im vergangenen Monat wurden ebenfalls vier positive und zwei neutrale Einschätzungen abgegeben, was das Gesamturteil bestätigt. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei beeindruckenden 18,08 EUR. Dies zeigt eine Potenzial von etwa +67,40% gegenüber dem derzeitigen Kurs von 10,79 EUR.

Insgesamt scheint LPKF Laser ein empfehlenswertes Investitionsziel zu sein – so sieht es zumindest aus Sicht der Finanzexperten aus.

LPKF Laser im Vergleich: Performance und Marktanalyse

Im Vorjahr konnte die LPKF Laser Aktie nur eine Rendite von 0 Prozent vorweisen. Im Branchenvergleich (Industrials) übertrifft dieses Ergebnis allerdings den Durchschnitt von -8.28 Prozent um 8.28...